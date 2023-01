Quattro matrimoni (tra cui Michael Jackson e Nicholas Cage), Scientology, la droga e un figlio suicida

Quattro matrimoni, un figlio suicida, Scientology e la droga. Una vita tormentata quasi come quella del padre Elvis, quella di Lisa Marie Presley, scomparsa a Los Angeles a 54 anni a causa di un arresto cardiaco. Lisa Marie aveva solo nove anni ad agosto 1977 quando il padre morì a soli 42 anni: lui le diede il bacio della buonanotte qualche ora prima di collassare e non riprendersi più. Quando la figlia lo rivide, il giorno dopo, era sdraiato a faccia in giù nel bagno.

Nel 2003, in un’intervista a Rolling Stones, dichiarò che, in qualche modo, se lo aspettava: “Ho avuto un presentimento ed è successo. Ero ossessionata dalla morte fin dalla più tenera età“. Ma ben presto Presley iniziò a occupare lei stessa le pagine dei tabloid, tra le difficoltà con le droghe e quattro matrimoni sotto i riflettori: tra i suoi quattro mariti figurano Michael Jackson e Nicholas Cage.

Jackson e Presley si sposarono nella Repubblica Dominicana nel 1994, ma il matrimonio finì due anni dopo. Era stato caratterizzato da numerose apparizioni pubbliche imbarazzanti, tra cui un bacio inaspettato da parte di Jackson durante gli MTV Video Music Awards e un’intervista congiunta dei due con Diane Sawyer in cui Presley difese il marito dalle accuse di aver abusato sessualmente di un minore. Ancora più breve il matrimonio con Nicholas Cage, che chiese il divorzio dopo solo quattro mesi nel 2002.

L’ultimo marito è stato Michael Lockwood, da cui Presley ha avuto due figlie gemelle nel 2008, Harper e Finley. Un’unione conclusa nel 2016 con un divorzio conflittuale, non ancora risolto al momento della morte della donna, nell’ambito del quale le bambine dovettero essere affidate brevemente a un tutore.

Gli altri due figli, Riley e Benjamin, dal primo marito Danny Keough. Benjamin è morto suicida nel 2020 a 27 anni, una tragedia che ha sconvolto Lisa Marie fino alla fine dei suoi giorni. “Ho avuto a che fare con la morte e con il dolore fin dall’età di nove anni. Nella mia vita ne ho viste di ogni e, comunque, sono arrivata qui. Ma questo, la morte del bellissimo figlio? L’essere più dolce e incredibile che abbia mai avuto il privilegio di conoscere, che mi ha fatto sentire così onorata ogni singolo giorno di essere sua madre? No. Solo no… no no no no…”, ha scritto in un articolo su People Magazine.

Lisa Marie Presley, infine, fece anche parte di Scientology: secondo quanto riportano gli articoli di Ap dell’epoca, il primo figlio di Presley nacque secondo le linee guida stabilite dal fondatore del movimento religioso, L. Ron Hubbard. La cantante, però, in seguito ruppe ogni rapporto con Scientology.

