Il disco raccoglie sei brani dei neo-vincitori di X Factor

È uscito oggi ‘In Fieri‘, il nuovo Ep dei Santi Francesi, il power duo che ha vinto la 16esima edizione di X Factor. Il disco (Epic Records Italy/Sony Music Italy), raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una osannata cover di ‘Creep’, e altrettanti inediti. Tra questi, ‘Spaccio’ vede la straordinaria collaborazione con la rock band Fast Animals and Slow Kids. A proposito, il gruppo ha commentato: “Questo brano è nato 8 anni fa, a un concerto rock. Su quel palco c’erano i Fast Animals and Slow Kids. Sotto a quel palco c’eravamo noi, riforniti di così tante emozioni che ci hanno guidato per la scrittura di questa canzone. Oggi, dopo un lungo viaggio, ‘Spaccio’ è tornata a loro. Per noi non poteva esserci finale migliore. Grati”. Queste invece le parole dei Fask: “Abbiamo conosciuto Ale e Mario prima del nostro live al Fabrique di Milano; ciò che ci ha colpito, al di là della bravura nel suonare, al di là dell’efficacia delle loro canzoni, al di là della presenza sul palco, è stato il modo in cui si percepiva dietro tutto ciò che facevano una sincera ed onesta capacità di emozionarsi. Dall’incontro nel backstage ai messaggi che ci siamo scambiati, abbiamo visto nei Santi Francesi qualcosa di affine al nostro modo di percepire la musica. Quando ci hanno chiesto di cantare in un loro pezzo ci siamo trovati in una posizione scomoda: il pezzo era già perfetto così”.

Da venerdì, il progetto discografico sarà disponibile anche nella versione fisica, e sabato i Santi Francesi incontreranno i fan per un firma-copie alla Mondadori di piazza Duomo a Milano. Il 18 gennaio poi inizierà da Torino il primo tour del duo, che lo porterà in giro per le principali città d’Italia: sarà un’occasione per sentire dal vivo i brani che hanno accompagnato finora i ragazzi nel loro percorso artistico e che li ha fatti apprezzare al grande pubblico.

