Nella serata della finale Francesca Michielin ha duettato con tutti gli artisti in gara: 7.200 spettatori al Forum di Assago

I Santi Francesi hanno vinto X Factor. Doveva essere una festa, e festa è stata: 7.200 spettatori al Forum di Assago finalmente tornato pieno (dopo le limitazioni dello scorso anno causa pandemia) hanno ballato, gridato e cantato per tutta la serata accompagnando la finale di X Factor. “Due componenti di una band che suonano come un’orchestra”, come li ha definiti Fedez, i Santi Francesi – del roster di Rkomi – sono stati premiati dal televoto battendo al fotofinish Beatrice Quinta, del roster di Dargen D’Amico. Terza Linda Riverditi, del roster di Fedez, quarti i Tropea, del roster di Ambra.

La serata di X Factor è stata aperta dai Meduza, con un medley dei loro successi dance che li hanno fatti conoscere in tutto il mondo, facendo ballare tutti sugli spalti. Sulle note dei Meduza sono entrati in scena la conduttrice, Francesca Michielin, i giudici e i concorrenti. Poi è partita la gara, con i duetti della stessa Michielin, a turno, con tutti i finalisti. Emozioni sulle note di ‘Acida’ dei Prozac+ cantata con Beatrice Quinta, poi ‘California’ dei Phantom Planet con i Santi Francesi, ‘Somebody to love’ dei Jefferson Airplanes con i Tropea e infine ‘Take me to church’ di Hozier con Linda. Che nella seconda manche ha portato quella che Fedez ha definito una sorta di sintesi del percorso dell’artista a X Factor, iniziato con l’ormai celebre esibizione al piano con ‘Coraline’ dei Maneskin. Di nuovo, brividi hanno percorso il Forum e lunghi applausi hanno accolto l’esibizione della concorrente più giovane. Dopo di lei i Tropea, con un medley Verdena-Battisti-Vasco, così come medley sono stati portati sul palco da Santi Francesi (Corvi-Vanoni-Radiohead) e Beatrice Quinta (Cher-Subsonica-Battisti). La gara è ormai entrata nel vivo, la musica è assoluta protagonista. Super ospiti, i Pinguini Tattici Nucleari regalano emozioni con ‘Giovani Wannabe’ e ‘Ricordi’, e danno appuntamento al loro tour negli stadi nel 2023. Per spezzare una gara che si fa sempre più serrata, si esibiscono anche i giudici, con alcuni dei loro successi, Dargen D’Amico fa ballare tutti con la sua hit sanremese ‘Dove si balla’, Rkomi canta anche ‘Insuperabile’ mentre Fedez presenta tra l’altro il nuovo singolo ‘Crisi di Stato’ e Ambra riporta indietro gli orologi con una strepitosa ‘T’appartengo’.

Si corre veloci verso la manche finale, decisiva, che incorona i Santi Francesi, dopo la presentazione dei singoli, gli inediti degli artisti in gara già presentati nel corso della stagione. Si chiude così questa edizione di X Factor, che apre le porte del mondo dello spettacolo a nuovi artisti. Ora starà a loro mettere a frutto questo percorso per riuscire a fare della musica il loro futuro.

La conferenza stampa

“In questi momenti non sappiamo come comportarci, siamo persone in generale un po’ introverse, questi momenti ci mettono tanto in difficoltà ma tanta felicità – dicono i Santi Francesi in conferenza stampa -. Ringraziamo tutte le persone che sono diventate la nostra famiglia in questo mese e mezzo. Non ci aspettavamo questo risultato, abbiamo vissuto alla giornata e per questo abbiamo reagito in maniera un po’ pacata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata