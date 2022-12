Tra i 22 cantanti in gara anche idoli dei giovani come Lazza, Rosa Chemical e Tananai

Amadeus ha annunciato in diretta al Tg1 i nomi dei 22 big che si sfideranno nel Festival di Sanremo, dal 7 all’11 febbraio 2023. A loro si aggiungeranno sei cantanti che usciranno dalla finale di Sanremo Giovani, prevista per il 16 dicembre.

Tra i partecipanti alla kermesse dell’Ariston, idoli dei giovani, grandi ritorni e nomi amarcord. Si rivedono nomi storici come Giorgia, Gianluca Grignani, Anna Oxa – vincitrice due volte a Sanremo – ma anche Paola e Chiara di nuovo in coppia dopo 10 anni. Ritornano all’Ariston anche i Modà mentre ci sarà la prima assoluta al Festival per gli Articolo 31 e per I Cugini di Campagna. Saranno presenti anche star consolidate come Mengoni, anche lui già vincitore all’Ariston, Elodie e Ultimo oltre a diversi nomi in grande ascesa come Lazza, Tananai, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Madame, Colapesce e Dimartino (autori del tormentone musica leggerissima), Ariete, Mara Sattei, Lda, Leo Gassmann e Mister Rain.

Sul palco con Amadeus Chiara Ferragni nelle serate di apertura e chiusura e Gianni Morandi per l’intera durata del Festival.

