L'album esce il 2 dicembre. Il gruppo: "Racconta società e sue idiosincrasie"

(LaPresse) I Pinguini Tattici Nucleari raccontano a LaPresse il nuovo album, in uscita venerdì 2 dicembre, ‘Fake News‘: “‘Racconta delle altre facce e degli altri mondi che ancora non avevamo esplorato. Cerca di raccontare un po’ di più la società e le sue idiosincrasie”. Anticipato dai singoli ‘Giovani Wannabe’ (Triplo Platino) e ‘Ricordi’ (certificato Platino e per la sesta settimana consecutiva primo in classifica EarOne), ‘Fake News’ raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni dei Pinguini Tattici Nucleari, dopo il fortunato EP ‘AHIA!’ (quadruplo Platino). “Sicuramente arrivare agli stadi è una sfida da una parte e una responsabilità dall’altra”, spiega Riccardo Zanotti a proposito del tour 2023. In un mondo in cui le fake news si diffondono alla velocità di un ‘click’, il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, nell’intento della band, vuole invece raccontare qualcosa di vero, con la genuinità che da sempre contraddistingue il gruppo.

