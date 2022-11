ph Daniele Barraco

Sugar torna nella sua città con il doppio show 'Il Diavolo in R.E' a Campovolo

Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari torna a esibirsi dal vivo nella sua città: il 9 e il 10 giugno 2023, infatti, sarà protagonista alla RCF Arena di Reggio Emilia di due speciali concerti antologici. Nel doppio show, intitolato ‘Il Diavolo in R.E’, il bluesman emiliano ripercorrerà la sua quarantennale carriera con le sue hit più celebri. Il cantautore inaugura la nuova veste di Campovolo: con 35.000 sedute per ogni show, la RCF Arena diventa la più grande Arena in Europa con posti a sedere, realizzata ad hoc con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

In omaggio a uno dei suoi brani più noti, le sedute della RCF Arena saranno disposte a forma di diamante. I fan potranno vivere un’esperienza che va oltre il live con mostre fotografiche e memorabilia, attività legate al mondo e alla storia di Sugar e al suo rapporto con tutte le nazioni che ha toccato con i suoi concerti in 40 anni di carriera.

I biglietti per i due live show, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili in prevendita da venerdì 18 novembre, dalle ore 16.00 su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali.

