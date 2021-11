Nuovo disco con le reinterpretazioni di 18 tra le più belle canzoni della storia della musica

Un nuovo album composto da 18 cover di alcune tra le più belle canzoni della storia della musica, italiana e internazionale: è il nuovo progetto di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, ‘Discover‘, in uscita il 19 novembre. Un lavoro lungo, in particolare per la scelta dei brani che sono, spiega lo stesso artista, “l’ultima scrematura di una selezione che inizialmente comprendeva circa 500 tra le canzoni che ho amato di più nella mia vita”. Il disco vanta collaborazioni di prestigio con Bono, Elisa (con ‘Luce’, che Zucchero scrisse e con cui la cantante vinse Sanremo), Mahmood e una struggente versione di ‘Ho visto Nina volare’ con un duetto virtuale con Fabrizio De Andrè, ed è stato anticipato dal singolo ‘Follow you follow me’, uno dei più bei brani dei Genesis.

“Dori Ghezzi”, racconta Zucchero durante la presentazione del disco a Milano, “mi disse che in ‘Ho visto Nina volare’ c’era anche qualcosa di me. I nostri mondi musicali, il mio e quello di Faber, erano distanti, ma in questo brano c’era un qualcosa in cui mi sono ritrovato e così ho cercato di farlo mio”. E sull’inserimento della voce di De Andrè, l’artista spiega: “Non è un duetto, è più un suo cameo, come se mi arrivasse un vento caldo, bello, sulla schiena”.”‘Discover’ è un disco mio anche se le canzoni che contiene non sono state scritte da me. Io, con rispetto, le ho spogliate e rivestite secondo la mia personalità e sensibilità. Una cover per me ha senso se viene personalizzata a tal punto da sembrare una tua canzone”, sottolinea Zucchero.La reinterpretazione di tracce storiche è la principale caratteristica del progetto, ci sono brani “che volevo rivalutare, come ‘Fiore di maggio’, che è stata un po’ dimenticata, non rivalutata. Ed è stato più difficile scegliere i brani italiani rispetto agli stranieri”.

Tra questi ultimi c’è ‘Canta la vita’, versione in italiano di ‘Let your love be known’ di Bono, una delle canzoni simbolo della resistenza, in particolare italiana, alla pandemia. “L’ho scoperta su Youtube – racconta Zucchero – e ho apprezzato subito il testo e quello che diceva lui, che era stato ispirato dallo spirito degli italiani. Gli ho chiesto se potevo fare la versione italiana, perché è un brano che mi ha colpito”. Anche Zucchero, come tutti, ha attraversato un periodo difficile: “Eravamo già pronti, stavamo facendo le prove generali per il tour e poi tutto si è sgretolato. Nell’album c’è un velo di malinconia. Sta durando un po’ troppo questa cosa qui, non se ne può più. Noi abbiamo dovuto rischedulare 150 date nel mondo già due volte. L’unico modo per uscire da questa situazione è vaccinarsi”. L’artista guarda già al tour, che “sarà esattamente come doveva essere, con una band di 13 musicisti, alcuni sono con me dall’inizio”. E il clou in Italia con 14 date all’Arena di Verona dal 25 aprile all’11 maggio. ‘Discover‘ nella sua versione standard uscirà in formato cd, doppio lp e in digitale.

In esclusiva per Amazon è possibile acquistare anche una versione autografata del cd e una versione autografata del doppio lp di colore nero. In esclusiva per Discoteca Laziale invece sarà disponibile una versione del doppio lp di colore azzurro. Esiste anche una versione box del progetto, in vendita in esclusiva sul sito di Universal Music e solo in formato fisico, contenente 1 cd, con i 13 brani della versione standard + 5 tracce bonus, 1 doppio lp colore bianco e 1 speciale vinile 10” di colore azzurro contenente le 5 tracce bonus.Per la seconda volta nella sua carriera, inoltre, Zucchero si è messo alla prova con il doppiaggio, prestando la voce a Clay Calloway, personaggio del film d’animazione ‘Sing 2 – Sempre più forte’, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 23 dicembre. Nella versione originale del film Clay Calloway è doppiato da Bono. “Mi sono divertito – racconta l’artista – è un leone ex rockstar che ha concluso la sua carriera e lo spingono a tornare. È un po’ burbero, come me”.

