La cantante romagnola ha presentato la cerimonia di premiazione a Las Vegas

Laura Pausini ha condotto la 23esima edizione dei Latin Grammy Awards in diretta dalla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino di Las Vegas. Scelta direttamente dalla Latin Recording Academy, dopo tredici nomination e quattro vittorie, Laura è stata la prima artista italiana a ricoprire la veste di padrona di casa della cerimonia di premiazione degli Oscar della musica latina.

