(LaPresse) Il cantante dei Backstreet Boys Nick Carter è scoppiato in lacrime durante il concerto della band alla O2 Arena di Londra, domenica 6 novembre, ricordando il fratello Aaron, scomparso il giorno prima nella sua casa in California all’età di 34 anni. “Stasera abbiamo il cuore pesante perché ieri abbiamo perso uno della nostra famiglia e volevamo solo trovare un momento nel nostro spettacolo per riconoscerlo”, ha detto Kevin Richardson. “Fa parte della nostra famiglia e vogliamo ringraziarvi ragazzi per tutto l’amore, gli auguri e il supporto”.

La band ha quindi dedicato a Aaron la canzone ‘Breathe’. In un post su Instagram con le foto dei due nel corso degli anni, Nick Carter ha scritto: “Anche se io e mio fratello abbiamo avuto una relazione complicata, il mio amore per lui non è mai svanito. Ho sempre mantenuto la speranza che in qualche modo, un giorno, avrebbe voluto percorrere un sentiero sano e alla fine trovare l’aiuto di cui aveva così disperatamente bisogno”.

