La popstar ha parlato a margine dei Latin Grammys

(LaPresse) Christina Aguilera ha detto di essere “felice per Britney Spears” durante i Latin Grammys, dove si è esibita con una nuova canzone in spagnolo, accanto a Nathy Peluso, Becky G e Nicky Nicole. La canzone si intitola ‘Pa Mis Muchachas’, cioè ‘Per le mie ragazze’. Il commento è arrivato in risposta alla domanda di un giornalista, mentre il responsabile della comunicazione di Aguilera rispondeva “questa sera non parliamo di questo”: andandosene, però, la popstar ha risposto di essere felice del fatto che sia terminata la tutela legale del padre di Britney Spears.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata