Il movimento #freeBritney era nato in sostegno della popstar

(LaPresse) Britney Spears è libera dalla tutela legale del padre. I giudici di Los Angeles venerdì hanno posto fine al controllo sulla vita della popstar (e sui suoi soldi) da parte di James Spears: una tutela andata avanti per quasi 14 anni. “A partire da questo momento termina la tutela sui soldi e la persona di Britney Spears” ha detto la giudice Brenda Penny. Tanti i fan di Britney radunati fuori dal tribunale, esplosi in grida di gioia quando hanno ricevuto la notizia: #freeBritney era diventato un movimento a sostegno della libertà della star. L’avvocato di Britney Spears potrebbe comunque proseguire la battaglia legale, in particolare sulla gestione delle finanze della popstar negli anni passati da parte del padre. La tutela di James Spears era cominciata quando Britney era nel pieno del suo successo e aveva solo 26 anni: termina a pochi giorni dal suo 40esimo compleanno.

