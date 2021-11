Si chiama 'Spice Girls: How Girl Power Changed the World' e racconta la storia del gruppo pop simbolo dell'emancipazione femminile

Dal 6 novembre in esclusiva solo su Discovery+ esce la docu-serie in tre parti ‘Spice Girls: How Girl Power Changed the World’, dedicata al gruppo pop britannico al femminile più famoso al mondo e con il maggior numero di copie di dischi vendute. Nessun altro gruppo nella storia della musica pop ha avuto un simile successo in così poco tempo, o un simile impatto nella cultura internazionale. A 25 anni da ‘Wannabe’, l’iconico singolo che ha lanciato le Spice Girls come rivoluzionario fenomeno musicale tutto al femminile, la serie ripercorre la storia della band.

Dal momento in cui Baby, Ginger, Posh, Scary e Sporty Spice sono esplose sulla scena musicale britannica a metà degli anni ’90, sono diventate i volti più conosciuti al mondo, trasformando il modo in cui la musica pop veniva commercializzata e dimostrando che qualsiasi cosa si sarebbe potuta ottenere su scala globale. Attraverso interviste inedite e incredibile materiale d’archivio, questa docu-serie racconta il fenomeno della pop band, che ha aperto una nuova fase culturale nella discografia mondiale. Tra i filmati più significativi e inediti il primo incontro tra Victoria Beckham e Geri Halliwell quando nel 1994 parteciparono ad un audition insieme. Dopo il successo di ‘Wannabe’, singolo in cui si faceva leva sull’indipendenza e la libertà del genere femminile, la band si è imposta in un settore – quello musicale – che specialmente all’epoca era profondamente tradizionalista, sessista e selettivo. Emancipazione, girl power e accettazione delle proprie diversità sono le tematiche principali di questa serie sulle cinque superstar del pop i cui successi hanno plasmato le giovani donne di allora che hanno gettato le basi del femminismo contemporaneo. La docu-serie sarà disponibile in esclusiva solo su Discovery+ dal 6 novembre. L’hashtag ufficiale è #spicegirlshowgirlpowerchangedtheworld.

