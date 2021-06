Le Spice Girls

La band al femminile presenta 'Feed your love' al quale partecipa anche la stilista

Le Spice Girls non pubblicavano una canzone dal 2007, adesso sono tornate e con loro c'è anche Victoria Beckham, che aveva preferito non partecipare alla prima reunion della band al femminile.

Per celebrare il 25esimo anniversario del loro singolo di debutto di grande successo ‘Wannabe’: Ginger, Sporty, Baby, Scary e Posh hanno messo insieme ‘Wannabe25’, un album speciale che includerà un brano inedito ‘Feed your love’.



Oltre alle voci di Geri Halliwell Horner, 48, Melanie Chisholm, 47, Emma Bunton, 45, e Melanie Brown, 46, la nuova canzone – una ballata lenta e piena di sentimento – contiene la voce di Victoria Beckham e sarà disponibile per lo streaming a partire dal 9 luglio 2021. La canzone arriverà anche in vinile e cassetta il 23 luglio.

Le Spice Girls tornano alla musica

La band femminile, che ha venduto di più al mondo, sta festeggiando in questi giorni il 25esimo anniversario del suo singolo di debutto. E lo sta facendo in grande stile, lanciando la campagna #IAmASpiceGirl e pubblicando un nuovissimo album in edizione limitata.

Oltre alla nuova ‘Feed your love’, l’album includerà la registrazione demo originale di ‘Wannabe’, l’edit radiofonico della canzone e un remix inedito.

Giugno 2007 è la data dell’ultima canzone pubblicata dal gruppo. Il loro album ‘Greatest Hits’ era uscito con due nuove tracce: ‘Headlines (Friendship Never Ends)’ e ‘Voodoo’. Adesso finalmente la band di donne più amata del pianeta torna e lo fa insieme a Victoria Beckham.

Parlando di ‘Wannabe25’ e della loro campagna #IAmASpiceGirl, la band ha dichiarato: “Le Spice Girls appartengono a tutti ed è per questo che vogliamo celebrare i 25 anni di Wannabe con i nostri incredibili fan”. ‘Wannabe’ è stato pubblicato l’8 luglio 1996 e ha catapultato le ragazze verso la celebrità globale.

