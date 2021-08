Il cantautore fa sapere che è pronto a difendersi

Bob Dylan è stato accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza di 12 anni nel 1965. Il cantautore 80enne sarebbe accusato di abusi sessuali e minacce di violenza fisica perpetuati più volte in un periodo di sei settimane tra aprile e maggio di quell’anno, con alcuni fatti che si sarebberno verificati nel suo appartamento del Chelsea Hotel a New York. I documenti legali ottenuti da Usa Today affermano inoltre che Dylan “sfruttò il suo status di musicista” per fornire illegalmente droghe e alcol alla ragazza minorenne. Un portavoce di Dylan ha detto in una dichiarazione che “l’accusa è falsa” e che il cantautore si difenderà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata