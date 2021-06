L'ex concorrente di 'Amici' e 'X Factor' aveva una leucemia fulminante

E’ morto Michele Merlo. Il cantante 28enne – ex concorrente di ‘Amici – era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. L’artista – in arte Mike Bird – era stato anche sottoposto a un delicato intervento d’urgenza. Poche ora fa la denuncia del padre di un presunto caso di malasanità: “Mercoledì è andato in pronto soccorso ma lo hanno rispedito a casa“. Scattata un’indagine interna all’ospedale.

