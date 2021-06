Il cantante era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna

I consulenti della famiglia hanno informato che nella tarda serata di ieri si è spento Michele Merlo: il cantante era ricoverato nel reparto si terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. Il giovane, ex concorrente di X Factor e di Amici, venerdì era stato colpito da un’emorragia cerebrale, scatenata da una leucemia fulminante. L’artista era stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

In ospedale e poi rimandato a casa

“Michele si sentiva male da giorni – hanno raccontato ieri i genitori di Merlo – e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Le reazioni sui social

“Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo”. Così su Twitter Ermal Meta commenta la morte di Michele Merlo, in arte Mike Bird, ex concorrente di ‘Amici’ e ‘XFactor’.

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo 🖤 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021

Buon viaggio in cielo Michele.

Troppo giovane per andartene, non è giusto. Una preghiera per te, un abbraccio alla tua famiglia e ai tanti che ti hanno voluto bene.#michelemerlo pic.twitter.com/jvepUEzp4H — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 7, 2021

“Un bacio sugli angoli della bocca sempre screpolati. Ciao amico mio” ha scritto Emma Marrone.

Un bacio sugli angoli della bocca sempre screpolati.

Ciao amico mio 💔 pic.twitter.com/SPcZ9iSGGG — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 7, 2021

“Ciao Michele. Il nostro abbraccio più forte va alla tua famiglia e ai tuoi cari”. Così il profilo Twitter di ‘XFactor Italia’ saluta Michele Merlo, ex concorrente del talent scomparso oggi a 28 anni.

Ciao Michele. Il nostro abbraccio più forte va alla tua famiglia e ai tuoi cari. pic.twitter.com/dWIs2BwJFo — X FACTOR (@XFactor_Italia) June 7, 2021

Il messaggio di Maria De Filippi

“Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che ‘la sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio”. Si conclude così il lungo post su facebook a firma di Maria De Filippi e di ‘Amici’ per salutare Michele Merlo, ex concorrente del talent scomparso oggi a 28 anni.

