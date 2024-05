"Non abbiate mai paura di esprimervi", ha detto il rapper ai 20mila presenti in Piazza Duomo

Sul palco del concerto di Radio Italia a Milano, dopo aver cantato il suo nuovo singolo “Paprika”, Ghali ha invitato il pubblico a fare un minuto di silenzio per le vittime della guerra a Gaza, unendo la piazza in un momento di riflessione prima di lanciarsi in un medley dei suoi successi più iconici, con il brano sanremese “Casa Mia” e la sua intramontabile “Good Times”. “Questo è l’unico silenzio che dobbiamo fare, per il resto non abbiate mai paura di esprimervi contro ogni tipo di ingiustizia”, ha detto Ghali ai 20 mila in Piazza Duomo.

Ora, in attesa dell’imminente estate, di cui “Paprika” è già il primo vero tormentone, in Top 10 su Spotify e con oltre 12mila video su Tik Tok, il rapper di Baggio si prepara per il Red Valley il 14 agosto all’Olbia Arena, prima di partire per l’attesissimo tour “GHALI – LIVE 2024” che toccherà i più prestigiosi palazzetti d’Italia: 7 appuntamenti tra Milano (con due delle date al Forum già sold out), Firenze, Roma, Bologna e Napoli.

