Valentino Garavani, addio all'imperatore della moda

“L’imperatore della moda” Valentino Garavani è morto a Roma all’età di 93 anni. Conosciuto universalmente con il suo nome di battesimo, Valentino era ammirato da generazioni di reali, first lady e star del cinema, da Jackie Kennedy Onassis, a Julia Roberts e alla regina Rania di Giordania.

Mai incline all’audacia o agli abiti appariscenti, Valentino ha commesso pochissimi passi falsi nel campo della moda durante la sua carriera lunga quasi mezzo secolo, che va dai suoi esordi a Roma negli anni ’60 fino al suo ritiro nel 2008. I suoi modelli infallibili hanno reso Valentino il re del tappeto rosso, il punto di riferimento per le esigenze delle celebrità alle cerimonie di premiazione. I suoi abiti sontuosi hanno impreziosito innumerevoli cerimonie degli Oscar, in particolare nel 2001, quando Julia Roberts ha indossato un abito vintage bianco e nero per ritirare la statuetta come migliore attrice. Anche Cate Blanchett ha indossato un abito Valentino, un modello monospalla in seta giallo burro, quando ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista nel 2004.