Alla sfilata del celebre brand di intimo anche top model storiche come Carla Bruni, Kate Moss ed Eva Erzigova

A New York è andato in scena il Victoria’s Secret Show 2024. Gli Angeli di Victoria sono tornati in passerella a sei anni dall’ultimo evento del celebre brand di lingerie. A sfilare top model del calibro di Gigi e Bella Hadid, Adriana Lima, Ashley Graham e Paloma Elsesser ma anche modelle storiche come Carla Bruni, Eva Erzigova, Kate Moss e Tyra Banks. L’azienda di lingerie era stata messa sotto accusa per aver promosso la cultura del corpo troppo perfetto e di una magrezza pericolosa ma ora dice di essere cambiata, facendo sfilare a anche modelle curvy o disabili. Allo show hanno partecipato anche celebrità come Cher e la cantante sudafricana Tyla.

