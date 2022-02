È Sofia Jirau una ragazza portoricana di 25 anni

Victoria’s Secret punta su una modella con la sindrome di Down per la campagna dedicata alla bellezza inclusiva ‘Love Cloud Collection’ in uscita oggi. È una prima assoluta per il celebre brand della moda. 25 anni, portoricana, Sofia Jirau già da tempo lavora nel campo della moda, come modella o facendo da testimonial. Farà parte della campagna ‘Love Cloud’, studiata per proiettare il marchio in un mondo più inclusivo, insieme ad altre 17 testimonial. È stata la stessa Sofia ad annunciarlo sul suo profilo Instagram: “Non esistono limiti”, ha scritto la modella.

