Lorella Boccia, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta conducono il day time di 'Amici di Maria De Filippi'

Dal 19 novembre, dal lunedì al venerdì alle 13:50, in esclusiva per il sesto anno consecutivo su Real Time

Day time ricco di novità - dalla conduzione al corpo docente - nella scuola di 'Amici di Maria De Filippi' in onda dal 19 novembre, dal lunedì al venerdì alle 13:50, in esclusiva per il sesto anno consecutivo su Real Time (Canale 31).

Lorella Boccia, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta conducono la striscia quotidiana che segue, passo dopo passo, gli allievi della scuola televisiva più famosa d’Italia, supportandoli e sostenendoli nel loro percorso di crescita professionale.

Prestigioso e di alto profilo il corpo docente che preparerà nel canto e nel ballo gli studenti di questa edizione: il conduttore televisivo e radiofonico Rudi Zerbi con l’étoile Alessandra Celentano e la ballerina e coreografa Veronica Peparini. Al consolidato gruppo di professori si aggiungono quest’anno: il cantautore e chitarrista Alex Britti; il frontman nella band The Kolors Stash e il ballerino e coreografo di fama mondiale Timor Steffens.

Gli allievi della scuola di 'Amici di Maria De Filippi' affronteranno il lungo percorso fatto di sacrifici, speranze, passioni, ambizioni e sosterranno con il massimo impegno le prove per riuscire ad arrivare al serale.

Su dplay.com (scarica la App su App Store o Google Play o vai sul sito www.dplay.com) nel canale dedicato ad Amici, saranno disponibili le nuove puntate, quelle delle passate edizioni, gli highlights e i momenti salienti delle prove dei ragazzi della scuola. Sul sito Realtime.it si troveranno contenuti esclusivi dedicati al programma mentre con #Amici18 sarà possibile commentare sui social le puntate.

