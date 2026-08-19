Fulvio Lucisano, Siani ai funerali: “Se ne va pezzo importante del nostro cinema”

Roma saluta il produttore cinematografico Fulvio Lucisano morto ieri, il 18 agosto, all’età di 98 anni. I funerali si sono tenuti nella Chiesa di Santa Maria del Popolo, nella Capitale. Ultimo della generazione di cineasti cresciuti nel Secondo dopoguerra Lucisano è considerato uno dei produttori più lungimiranti nel panorama della commedia italiana. Lavorò con artisti come Massimo Troisi, Franco e Ciccio ma anche artisti internazionali come Buster Keaton. Sua l’intuizione di credere in “Ricomincio da tre”, esordio che lanciò Troisi sul panorama nazionale. Produttore che seppe adattarsi anche alle esigenze degli anni Duemila con la fortunata pellicola del 2006 “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi. Alla cerimonia funebre le figlie Paola e Federica, i familiari e gli amici si stringono attorno al feretro per un ultimo saluto. Tanti gli attori, sceneggiatori e registi che collaborarono con lui. Massimo Ghini lo ricorda così: “Uno dei produttori che si interessava alle questioni di politica del cinema. Un bel carattere, sennò non si fa questo mestiere. Ma mi piacerebbe che si ricordassero i pregi di queste persone quando sono in vita. Quando muoiono si ricordano tutto di tutti. Un vecchio vizio italiano. Abbiamo perso negli anni i migliori produttori mentre lui è rimasto sul pezzo”. “Con Fulvio abbiamo lavorato insieme su molti progetti” ricorda Massimiliano Bruno che co-scrisse per lui “Notte prima degli esami”. “Se ne va un amico e un grande produttore che ha fatto il bene della commedia italiana”. “Ci siamo sentiti spesso in questi anni. – racconta Alessandro Siani – Quando vedi il film ‘Ricomincio da tre’ leggi il suo nome e capisci l’intuizione. Un produttore che è rimasto fedele alla sua italianità. Se ne va un pezzo importante del cinema italiano”.