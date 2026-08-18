Morto Fulvio Lucisano, lo storico produttore cinematografico aveva 98 anni

Lutto nel mondo del cinema: è morto Fulvio Lucisano, grande produttore cinematografico. Aveva 98 anni.

Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group. E’ stato presidente dell’Anica dal 1998 al 2001. Lucisano ha prodotto oltre centotrenta film fra cui Tre tigri contro tre tigri (1977), Aragosta a colazione (1979), Ricomincio da tre (1981), Il ras del quartiere (1983), Il tassinaro (1983), Un ragazzo di Calabria (1987), Il grande cocomero (1993), Fantozzi – Il ritorno (1996), Notte prima degli esami (2006), Non ci resta che il crimine (2019), Tramite amicizia (2023). Sposato, Lucisano aveva due figlie, Federica Lucisano e Paola Lucisano, anch’esse produttrici cinematografiche. Dal 2004 la IIF si occupa anche di produzioni televisive (da Mina Settembre, 2021, a Ai confini del male, 2021), e dagli anni Novanta insieme ad Aurelio De Laurentiis ha creato una serie di multisala nella città di Roma.

Nell’ottobre 2007 il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha insignito Fulvio Lucisano del titolo di Cavaliere del lavoro. Nel 2009 è stato premiato con un David di Donatello per i cinquanta anni di carriera.

Giuli: “Artefice della storia del grande cinema italiano”

“Con Fulvio Lucisano scompare uno dei grandi artefici del cinema italiano. Ha rappresentato un modo di fare cinema fondato sulla passione, sull’intuito, sul coraggio e sulla capacità di riconoscere il valore. Un cinema sartoriale, costruito con cura e profondamente legato all’identità italiana. Un produttore che ha investito nel talento e accompagnato con generosità molti artisti nel passaggio alla macchina da presa. Lo salutiamo con gratitudine per ciò che ha dato alla cultura cinematografica italiana. Alle figlie Federica e Paola, a tutta la famiglia e a quanti gli hanno voluto bene e lo hanno stimato giunga il mio più sentito cordoglio”. Lo dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.