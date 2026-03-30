‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’ compie 25 anni: un anno di eventi per celebrare il mago di Hogwarts

Il 2026 segna il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, il primo film della celebre saga che debuttò al cinema il 16 novembre 2001 conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Da quel momento, Harry Potter è diventato un fenomeno globale all’insegna dell’avventura, dell’amicizia e della magia, conquistandosi un posto speciale nell’immaginario collettivo e nella storia della cultura pop e continuando ad appassionare generazioni di fan.

Nato dalla penna di J. K. Rowling, Harry Potter ha fatto il suo debutto nel 1997 con il romanzo “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, dando vita a un universo narrativo destinato a conquistare milioni di lettori in tutto il mondo. Quella che iniziò come la storia di un giovane mago che scopre il proprio destino si è rapidamente trasformata in un fenomeno editoriale senza precedenti, capace di accendere l’immaginazione di intere generazioni e di dare forma a uno dei mondi fantastici più amati della cultura contemporanea.

Un fenomeno di massa mondiale

Il successo dei libri ha poi aperto le porte al grande schermo con la saga cinematografica prodotta da Warner Bros. Pictures: nel corso degli otto film, infatti, le avventure di Harry Potter e dei suoi amici alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts hanno conquistato il pubblico globale, trasformando la franchise in un vero e proprio fenomeno culturale. Questo anniversario celebra non solo l’eredità del primo film, ma anche l’impatto straordinario che ha dato vita a un universo in continua espansione: dai parchi a tema allo spettacolo teatrale “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede”, dai videogiochi ai prodotti, fino ai tour degli studi cinematografici. Tra amicizia, coraggio e la lotta tra bene e male, il mondo magico continua ancora oggi ad appassionare milioni di fan attraverso esperienze immersive, nuovi progetti e produzioni televisive, tra cui l’attesissima serie HBO Original Harry Potter, che debutterà durante le prossime festività natalizie, in esclusiva su HBO Max.

L’anniversario sarà il tema centrale di tutte le attività e le celebrazioni dedicate a Harry Potter durante l’anno, a partire dalla Stagione della Burrobirra (marzo-maggio), continuando per il Compleanno di Harry Potter (31 luglio) e fino al Back To Hogwarts (agosto-settembre).

Il film torna al cinema dopo 25 anni

Sarà possibile vivere l’emozione di Harry Potter e la Pietra Filosofale anche al cinema: nel corso dell’anno è infatti previsto il ritorno sul grande schermo del primo capitolo della serie, diretto da Chris Columbus, per permettere agli spettatori di riscoprire l’inizio di questa straordinaria storia.

Ma il 25° anniversario sarà l’occasione per i fan per riscoprire l’intera avventura di Harry Potter: attraverso tutti gli 8 film dalla saga cinematografica, disponibili sulla piattaforma streaming HBO Max, recentemente lanciata in Italia, e che è presto diventata un punto di ritrovo per i fan di Harry Potter.

I fan potranno inoltre continuare a divertirsi con Hogwarts Legacy, il celebre videogioco ambientato proprio tra le mura della scuola di magia e stregoneria, che consente ai giocatori di vivere in prima persona la magia e l’atmosfera dell’universo di Harry Potter.

In concomitanza con l’importante ricorrenza, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha collaborato con prestigiosi brand per offrire agli appassionati una serie di prodotti ispirati a Harry Potter. Accessori iconici, simboli delle Case e dettagli narrativi rendono ogni oggetto un frammento autentico, come se fosse arrivato dal mondo magico. Un connubio di stile, praticità e atmosfera incantata per vivere ogni giorno un tocco di meraviglia.

Un segno indelebile nella cultura popolare

Dal momento in cui l’undicenne Harry Potter ha incontrato Rubeus Hagrid, custode delle chiavi e dei terreni della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, le sue avventure hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Oggi, dopo oltre 25 anni di distanza, il fenomeno Harry Potter continua a prosperare come uno dei prodotti di intrattenimento di maggior successo e più amati della storia. I romanzi best seller di J.K. Rowling dedicati a Harry Potter hanno preso vita in un universo in continua evoluzione e interconnesso, amato da milioni di fan in tutto il mondo. Otto film di grande successo di Harry Potter e tre epici film di Animali fantastici danno vita all’affascinante azione sullo schermo, Harry Potter e la Maledizione dell’Erede incanta sul palcoscenico, le produzioni di audiolibri con cast completo e voce singola danno vita alle parole scritte, e i videogiochi e i giochi per dispositivi mobili all’avanguardia di Portkey Games consentono ai giocatori di vivere il mondo magico come mai prima d’ora.

I sei parchi a tema

I fan possono mostrare con orgoglio la loro passione attraverso prodotti di consumo innovativi e provare emozioni forti grazie a spettacolari esperienze legate ai luoghi, tra cui le aree tematiche dei sei parchi a tema Universal Destinations and Experiences in tutto il mondo. Il portfolio in espansione di Warner Bros. Discovery dedicato a Harry Potter e Animali fantastici comprende esperienze ed eventi itineranti all’avanguardia, ciascuno sviluppato per celebrare momenti e luoghi speciali cari ai fan, oltre ai negozi Harry Potter a King’s Cross, New York, Chicago, Akasaka e Harajuku. Maghi, streghe e Babbani possono anche scoprire qualcosa di nuovo mentre esplorano i segreti dietro le quinte al Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter e al Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

In arrivo anche una serie originale su HBO

Con una nuova serie TV originale HBO basata sui libri di Harry Potter in arrivo, questo mondo esteso continua a offrire alla comunità modi nuovi ed entusiasmanti di interagire. Per i suoi fan globali e per le generazioni future, invita tutti a scoprire la magia da soli. Per le ultime notizie e approfondimenti su Harry Potter e Animali fantastici, visita www.harrypotter.com.

L’universo Warner Bros. Discovery Global Consumer Products

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), parte della divisione Revenue & Strategy di Warner Bros. Discovery, estende il potente portfolio di marchi e franchise dell’azienda nella vita dei fan di tutto il mondo. WBDGCP collabora con licenziatari di primo piano a livello globale su programmi premiati di giocattoli, moda, arredamento per la casa e pubblicazioni ispirati ai più grandi franchise provenienti dai film, dai programmi per la televisione, dall’animazione, dai giochi di Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim e altro ancora. Con programmi innovativi di licenze globali e merchandising, iniziative commerciali e partnership promozionali, WBDGCP è una delle principali organizzazioni di licenze e merchandising al dettaglio al mondo.