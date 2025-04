Annunciati gli attori nei ruoli principali, da Silente a Hagrid, fino alla professoressa McGranitt

La serie tv HBO Original di ‘Harry Potter’, annunciata mesi fa, ha finalmente un cast ufficiale. Stabiliti nuovi ruoli ‘fissi’ nella serie, da Silente alla professoressa McGranitt. Annunciati anche altri membri del cast.

Chi c’è nel cast di Harry Potter

Secondo l’annuncio ufficiale, la serie tv HBO sul maghetto più amato al mondo vedrà nel cast la presenza di John Lithgow, vincitore di sei Emmy, due Tony Award, un Olivier e nominato per il BAFTA e l’Oscar, nel ruolo di Albus Silente; Janet McTeer, vincitrice di un Tony Award, di un Golden Globe e di un Olivier, e nominata per un Oscar e un Emmy, nel ruolo di Minerva McGranitt; Paapa Essiedu, nominato per un Emmy, un Olivier e un BAFTA, nel ruolo di Severus Piton; e Nick Frost, nominato per un BIFA (British Independent Film Awards), nel ruolo di Rubeus Hagrid. Tutti faranno parte del cast fisso della serie.

I nuovi membri del cast, annunciati come ospiti o ricorrenti, includono Luke Thallon nel ruolo di Quirinius Raptor e il vincitore di 5 BAFTA, Paul Whitehouse, nel ruolo di Argus Gazza.

Il produttore esecutivo: “Siamo entusiasti di questi talenti”

“Siamo felici di annunciare la presenza nel cast di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse nel ruolo di Silente, McGranitt, Piton, Hagrid, Raptor e Gazza,” hanno dichiarato Francesca Gardiner, showrunner e produttore esecutivo, e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo. “Siamo entusiasti di poter contare su talenti così straordinari e non vediamo l’ora di vederli dare nuova vita a questi personaggi”.

Di cosa parla la serie di Harry Potter?

La serie sarà un adattamento fedele dell’amata saga di libri di Harry Potter dall’autrice J.K. Rowling, che sarà anche produttore esecutivo, e vedrà la presenza di un cast che guiderà una nuova generazione di appassionati alla scoperta del mondo fantastico e degli inconici personaggi di Harry Potter, che i fan adorano da oltre 25 anni.

Esplorando tutti gli angoli del mondo magico, ogni stagione porterà Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico, oltre a quello già esistente, e sarà disponibile in esclusiva su Max dove la piattaforma è presente a livello globale, inclusi i prossimi mercati come Turchia, Regno Unito, Germania e Italia, tra gli altri. I film originali, i grandi classici tanto amati, resteranno al cuore del franchise e saranno disponibili in visione in tutto il mondo.

La serie è scritta da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.

