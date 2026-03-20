Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la morte di Chuck Norris, scomparso all’età di 86 anni a Kauai, isola delle Hawaii. Icona dei film d’azione e protagonista della celebre serie ‘Walker, Texas Ranger’, giovedì scorso è stato ricoverato a causa di un’emergenza medica. Nel suo ultimo video pubblicato su Instagram una settimana fa, in occasione del suo compleanno, si era fatto riprendere durante un allenamento di boxe. “Non invecchio, salgo di livello”, aveva detto l’attore e produttore statunitense.

Chuck Norris, Garland, Usa, 2 dicembre 2010 (AP Photo/Tony Gutierrez)

Chuck Norris, Los Angeles, Usa, 15 agosto 2012 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Dianne Holechek e Chuck Norris, 23 ottobre 1980 (Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)

Chuck Norris (Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)

Chuck Norris, 1979 (Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)

Chuck Norris, 1977 (AP Photo/files)