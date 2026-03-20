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venerdì 20 marzo 2026

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Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’

Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Chuck Norris, Praga, Repubblica Ceca, 28 dicembre 1996 (Photo/Michal Dolezal, CTK via AP Images)
LaPresse
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E’ morto all’età di 86 anni a Kauai, isola delle Hawaii

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la morte di Chuck Norris, scomparso all’età di 86 anni a Kauai, isola delle Hawaii. Icona dei film d’azione e protagonista della celebre serie ‘Walker, Texas Ranger’, giovedì scorso è stato ricoverato a causa di un’emergenza medica. Nel suo ultimo video pubblicato su Instagram una settimana fa, in occasione del suo compleanno, si era fatto riprendere durante un allenamento di boxe. “Non invecchio, salgo di livello”, aveva detto l’attore e produttore statunitense.

Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Chuck Norris, Garland, Usa, 2 dicembre 2010 (AP Photo/Tony Gutierrez)
Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Chuck Norris, Los Angeles, Usa, 15 agosto 2012 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Dianne Holechek e Chuck Norris, 23 ottobre 1980 (Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)
Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Chuck Norris (Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)
Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Chuck Norris, 1979 (Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)
Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Chuck Norris, 1977 (AP Photo/files)
Chuck Norris, 7 foto iconiche dell’attore di ‘Walker Texas Ranger’
Sylvester Stallone e Chuck Norris (Credit: Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX)
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