Chuck Norris, è morto il celebre attore di ‘Walker Texas Ranger’: aveva 86 anni

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto all’età di 86 anni Chuck Norris, il campione di arti marziali diventato un’icona del cinema d’azione e protagonista della celebre serie ‘Walker, Texas Ranger’. Norris era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii giovedì scorso a causa di un’emergenza medica sull’isola di Kauai. Stamattina la sua famiglia, sui social, ha rilasciato una dichiarazione annunciando la sua scomparsa. “Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che riposava in pace”, si legge nel post. “Per il mondo, era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile nella vita di moltissime persone”, conclude il post della famiglia.

Il combattimento con Bruce Lee

Cintura nera 8º Dan di taekwondo e cintura nera 5º Dan di Karate, Norris a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, conquista diversi titoli sportivi, prima in tornei californiani di karate professionistico e successivamente anche a livello statunitense. Ottiene la sua prima parte cinematografica come comparsa in ‘Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm’ del 1969, ma è ‘L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente‘, dove combatte contro Bruce Lee al Colosseo, a dare l’avvio alla sua carriera nel 1972. A partire dagli anni Ottanta è protagonista di numerosi film d’azione da ‘Rombo di tuono’ a ‘Delta Force’, da ‘Una magnum per McQuade’ a ‘Il codice del silenzio’. Negli anni novanta il massimo della celebrità interpretando Cordell Walker nella serie televisiva ‘Walker Texas Ranger’. Oltre ad essere cintura nera di Tang Soo Do, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano, ha creato una disciplina marziale basata su altre forme di combattimento che ha preso il nome di Chun Kuk Do (fu cintura nera 10º Dan). Nel 1988 esordisce come scrittore, pubblicando la sua autobiografia ‘The Secret of Inner Strength’ cui fa seguito ‘The Secret Power Within: Zen Solutions to Real Problems’.

L’ultimo video pochi giorni fa: “Non invecchio, salgo di livello”

Il 10 marzo scorso aveva compiuto 86 anni e aveva postato un video mentre si allenava con uno sparring partner. Iconica la didascalia del video: “Io non invecchio, io salgo di livello”.