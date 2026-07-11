Ranucci, Lavitola: “Mi offende, se avesse dubbi su di me gli sputerei in faccia”

Prosegue l’inchiesta che vede coinvolti Sigfrido Ranuci e Valter Lavitola, quest’ultimo indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso con l’accusa di essere il presunto mandante dell’attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia.

“Mi dispiace, mi offende, se dubitasse davvero di me gli sputerei in faccia”, ha affermato Lavitola in un’intervista a Repubblica commentando la possibilità che Ranucci non escluda più un suo coinvolgimento. “Non posso dire nulla dell’indagine, ho già parlato ai magistrati, eravamo d’accordo con Ranucci? Ma figurarsi, saremmo stati dei pazzi”.

Lavitola e il sondaggio su Ranucci

Mentre sul sondaggio per l’entrata in politica del conduttore di Report, l’imprenditore ha aggiunto: “Tutto è nato a ridosso di Natale, ero all’estero, a un cocktail, una cena in piedi. Posso solo dire che eravamo fuori dall’Italia. C’erano vecchi amici dell’internazionale socialista. Uno di loro, autorevolissimo, straniero, mi racconta che avevano sondato alcuni personaggi illustri italiani, in vista delle elezioni. Comunque nel sondaggio Ranucci era andato fortissimo. Talmente bene che stentavo a crederci anche io”.

Stop della Rai alle repliche di Report

Intanto la Rai ha dato lo stop “cautelativo” alle repliche del programma giornalistico di Rai3, in attesa di conoscere l’esito delle indagini. Scelta che, però, non mette in dubbio la nuova stagione della trasmissione, che dovrebbe partire il prossimo autunno. A seguito della decisione si sono scatenate le polemiche, a partire dallo stesso Ranucci che ha espresso “sconcerto e preoccupazione”.

Per il giornalista questa “non è la protezione del ‘patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico’ e della trasmissione, ma è la delegittimazione non solo della mia persona ma anche di tutto il lavoro dei singoli giornalisti che in modo autonomo e indipendente hanno curato inchieste importanti e che sono vero patrimonio per l’informazione e la democrazia”.