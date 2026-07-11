Catania, uccide il fratello a colpi di mannaia

Uccide il fratello a colpi di mannaia. E’ successo questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania. La tragedia si è consumata al culmine di una lite tra i due uomini. L’uomo ucciso si chiamava Lino Guarrera, a ucciderlo il fratello, Giovanni.

I due fratelli, entrambi sulla sessantina, sono titolari di una pescheria e al termine di una violenta discussione, uno dei due ha colpito al collo con una mannaia l’altro, provocandogli una copiosa emorragia. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è morto. L’aggressore, tossicodipendente e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Riposto che procedono con le indagini, in attesa di ricostruire l’intera vicenda e trasmettere l’informativa alla Procura di Catania.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, tra i due fratelli vi erano dissidi pregressi e stamani sarebbe esplosa l’ennesima lite, durante la quale Giovanni Guarrera, 63 anni, ha colpito il fratello, 61 anni, con una mannaia che veniva utilizzata in pescheria e lo ha ucciso.

La vittima ha provato a scappare, ma il fratello maggiore lo ha inseguito sul lungomare di Riposto e dopo averlo raggiunto lo ha nuovamente colpito.

Sono rimaste ferite anche due persone che sono intervenute nel tentativo di fermare Giovanni Guarrera: sono il padre dei due fratelli, 89 anni, e una figlia della vittima, nipote dell’aggressore.

Giovanni Guarrera è stato bloccato dai carabinieri della Stazione di Riposto e della Compagnia di Giarre ed è stato portato in caserma.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la lite tra i due fratelli fosse legata a richieste economiche del 63enne.