New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi Gras

L’attore Shia LaBeouf è stato incriminato per aggressione ed è accusato di aver utilizzato ripetutamente insulti omofobi durante le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans. È quanto emerge dal rapporto della polizia di New Orleans. L’attore ha colpito due uomini fuori dal locale Royal Street Inn & R Bar, vicino allo storico French Quarter, ed è stato immobilizzato fino all’arrivo degli agenti. LaBeouf è stato poi trasportato in ospedale per ricevere cure per ferite di natura non specificata e, una volta dimesso, è stato arrestato e preso in custodia. Nel video, si sente LaBeouf ripetere alla polizia: “Non ho mai toccato nessuno in vita mia“, ma sono molte le immagini dell’aggressione circolate in rete.