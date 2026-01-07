Usa, a New Orleans il via alle parate di Carnevale: migliaia in piazza

New Orleans ha dato il via martedì alla stagione del Carnevale con sfilate che segnano l’inizio di settimane di festeggiamenti e baldoria in costume. Le motociclette della polizia hanno aperto la strada mentre la folla affollava le strade. Seguono bande musicali e carri allegorici, portando musica, colore ed energia in città. Durante tutto il corteo la polizia ha mantenuto una presenza visibile. New Orleans ha chiuso il 2025 con il terzo anno di calo del tasso di criminalità violenta, anche se le truppe armate della Guardia Nazionale pattugliavano le strade della città per ordine del presidente Donald Trump. Il capo della polizia di New Orleans, Anne Kirkpatrick, ha pubblicizzato una significativa diminuzione di omicidi, rapine a mano armata, sparatorie e furti d’auto a partire dal 2022. Le truppe armate della Guardia Nazionale sono dispiegate nello storico quartiere francese della città da circa una settimana.