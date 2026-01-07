Brigitte Bardot, oggi i funerali dell’attrice a Saint-Tropez

Si terranno oggi, 7 gennaio, a Saint-Tropez i funerali dell’attrice Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre a 91 anni.

La cerimonia si terrà presso la chiesa cattolica di Notre-Dame-de-l’Assomption e sarà trasmessa su maxi-schermi al porto e in due piazze della città, per consentire a residenti e ammiratori di seguirla. Bardot sarà poi sepolta in forma privata in un cimitero che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

Alla cerimonia, in programma per le 11, parteciperanno gli ospiti invitati dalla famiglia e dalla Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali. Da tempo Bardot considerava Saint-Tropez il suo rifugio dalla celebrità che un tempo l’aveva resa famosa. L’attrice si era stabilita decenni fa nella sua villa sul mare, La Madrague, e si era ritirata dal cinema nel 1973 all’età di 39 anni, dopo una carriera internazionale che aveva abbracciato oltre 20 film.