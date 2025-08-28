Mostra Cinema Venezia 2025, i film di oggi: la diretta

Seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2025. Tante altre star sono attese oggi, giovedì 28 agosto, sul red carpet della kermesse, tra cui il divo di Hollywood George Clooney. Diversi i film in programma oggi tra cui ‘Bugonia’ di Yorgos Lanthimos e ‘Jay Kelly’ di Noah Baumbach.
La Mostra del Cinema di Venezia 2025 si è aperta mercoledì 27 agosto con un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, letto dalla conduttrice della serata inaugurale, l’attrice Emanuela Fanelli. Protagonista assoluto il film ‘La Grazia’, diretto da Paolo Sorrentino, che ha ricevuto una standing ovation e otto minuti di applausi. Inoltre è stato assegnato il Leone d’Oro alla carriera al grande regista tedesco Werner Herzog.
Il programma della Mostra Cinema Venezia 2025
Sala Grande
- 8.30 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos
- 11.15 Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach
- 14.00 Ghost Elephants 99′ – Werner Herzog
- 16.15 Orphan 133′ – László Nemes
- 19.00 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos
- 21.45 Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach
Sala Darsena
- 8.30 Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach
- 11.15 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos
- 14.15 Otec (Father) 103′ – Tereza Nvotová
- 17.00 Il rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella) 107′ – Carolina Cavalli
- 19.30 After the Hunt 139′ – Luca Guadagnino
- 22.30 Cover-Up 117′ – Laura Poitras, Mark Obenhaus
PalaBiennale
- 8.30 Mother 104′ – Teona Strugar Mitevska
- 10.45 La Grazia 133′ – Paolo Sorrentino
- 13.30 Zapisnaya knizhka rezhissera (Director’s Diary) 321′ – Alexandr Sokurov
- 20.00 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos
- A seguire Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach
Sala Giardino
- 8.30 Origin 27′ – Yann Arthus-Bertrand
- A seguire Queen Kelly 105′ – Erich von Stroheim
- 11.30 Secret of a Mountain Serpent 108′ – Nidhi Saxena
- 14.30 Hijra 115′ – Shahad Ameen
- 17.00 Secret of a Mountain Serpent 108′ – Nidhi Saxena
- 21.00 Hijra 115′ – Shahad Ameen
Sala Casinò
- 11.00 Girl Time 12′ – Eleanor Bishop
- The Brightness 13′ – Freya Silas Finch
- Kurī 13′ – Ana Chaya Scotney
- The Girl Next Door 15′ – Mingjian Cui
- Socks 15′ – Todd Karehana
- A Very Good Boy 17′ – Samuel Te Kani
- In Conversation with Jack Maurer 14′ – Hash
- 14.00 Rukeli 6′ – Alessandro Rak
- The Curfew 19′ – Shehrezad Maher
- You jian chui yan (A Soil a Culture a River a People) 15′ – Viv Li
- Utan Kelly (Without Kelly) 15′ – Lovisa Sirén
- Norheimsund 12′ – Ana A. Alpizar
- La ligne de vie (The Lifeline) 20′ – Hugo Becker
- Kushta Mayn, la mia Costantinopoli 20′ – Nicolò Folin
- Lion Rock 16′ – Nick Mayow, Prisca Bouchet
Stefano Accorsi arriva al Lido di Venezia nella seconda giornata della 82esima Mostra internazionale del cinema. L’attore sarà ospite di un talk sul cinema all’hotel Excelsior. Stefano Accorsi, inoltre, parteciperà alle Giornate degli Autori 2025 con il film “Amata”, diretto da Elisa Amoruso e con Miriam Leone nel cast, che sarà presentato nella sezione Notti Veneziane.