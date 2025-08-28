Mostra Cinema Venezia 2025, i film di oggi: la diretta

Seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2025. Tante altre star sono attese oggi, giovedì 28 agosto, sul red carpet della kermesse, tra cui il divo di Hollywood George Clooney. Diversi i film in programma oggi tra cui ‘Bugonia’ di Yorgos Lanthimos e ‘Jay Kelly’ di Noah Baumbach.

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 si è aperta mercoledì 27 agosto con un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, letto dalla conduttrice della serata inaugurale, l’attrice Emanuela Fanelli. Protagonista assoluto il film ‘La Grazia’, diretto da Paolo Sorrentino, che ha ricevuto una standing ovation e otto minuti di applausi. Inoltre è stato assegnato il Leone d’Oro alla carriera al grande regista tedesco Werner Herzog.

Il programma della Mostra Cinema Venezia 2025

Sala Grande

8.30 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos

11.15 Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach

14.00 Ghost Elephants 99′ – Werner Herzog

16.15 Orphan 133′ – László Nemes

19.00 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos

21.45 Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach

Sala Darsena

8.30 Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach

11.15 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos

14.15 Otec (Father) 103′ – Tereza Nvotová

17.00 Il rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella) 107′ – Carolina Cavalli

19.30 After the Hunt 139′ – Luca Guadagnino

22.30 Cover-Up 117′ – Laura Poitras, Mark Obenhaus

PalaBiennale

8.30 Mother 104′ – Teona Strugar Mitevska

10.45 La Grazia 133′ – Paolo Sorrentino

13.30 Zapisnaya knizhka rezhissera (Director’s Diary) 321′ – Alexandr Sokurov

20.00 Bugonia 120′ – Yorgos Lanthimos

A seguire Jay Kelly 132′ – Noah Baumbach

Sala Giardino

8.30 Origin 27′ – Yann Arthus-Bertrand

A seguire Queen Kelly 105′ – Erich von Stroheim

11.30 Secret of a Mountain Serpent 108′ – Nidhi Saxena

14.30 Hijra 115′ – Shahad Ameen

17.00 Secret of a Mountain Serpent 108′ – Nidhi Saxena

21.00 Hijra 115′ – Shahad Ameen

Sala Casinò

11.00 Girl Time 12′ – Eleanor Bishop

The Brightness 13′ – Freya Silas Finch

Kurī 13′ – Ana Chaya Scotney

The Girl Next Door 15′ – Mingjian Cui

Socks 15′ – Todd Karehana

A Very Good Boy 17′ – Samuel Te Kani

In Conversation with Jack Maurer 14′ – Hash

14.00 Rukeli 6′ – Alessandro Rak

The Curfew 19′ – Shehrezad Maher

You jian chui yan (A Soil a Culture a River a People) 15′ – Viv Li

Utan Kelly (Without Kelly) 15′ – Lovisa Sirén

Norheimsund 12′ – Ana A. Alpizar

La ligne de vie (The Lifeline) 20′ – Hugo Becker

Kushta Mayn, la mia Costantinopoli 20′ – Nicolò Folin

Lion Rock 16′ – Nick Mayow, Prisca Bouchet

#BiennaleCinema2025 | Day by Day 1

