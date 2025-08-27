Mostra Cinema Venezia 2025, George Clooney arriva al Lido

George Clooney e i suoi co-protagonisti di ‘Jay Kelly’ sono arrivati in barca all’Hotel Excelsior di Venezia mercoledì pomeriggio. Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup e Alba Rohrwacher si sono uniti a lui al Lido, a un giorno dalla prima del film a Venezia, dove è in concorso per il Leone d’Oro.

Clooney collabora con il regista Noah Baumbach, quattro volte candidato all’Oscar, interpretando un attore famoso in viaggio attraverso l’Europa con il suo storico manager (Sandler). Baumbach, presenza abituale del festival – nominato dall’Academy per la sceneggiatura di ‘Barbie’ e ‘The Squid and the Whale’.