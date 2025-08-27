Accesso Archivi

mercoledì 27 agosto 2025

Cate Blanchett e Francis Ford Coppola, le foto del red carpet della Mostra Cinema Venezia 2025

Cate Blanchettal – Venezia 27 agosto 2025 (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)
L’82esima edizione si è aperta con la prima di ‘La Grazia’ di Sorrentino

Cate Blanchettal in Venice, Italy, on Wednesday, Aug. 27, 2025. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

E’ iniziata ufficialmente l’82esima Mostra del Cinema di Venezia, che si è aperta mercoledì 27 agosto con la prima mondiale di ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino. Sul red carpet hanno sfilato Cate Blanchett e Tilda SwintonHeidi Klum e il leggendario regista Francis Ford Coppola.

Sorrentino è stato affiancato dai protagonisti del suo film, Toni Servillo e Anna Ferzetti. L’82ª edizione della prestigiosa rassegna internazionale accoglie numerose star di Hollywood: tra queste George Clooney, Julia Roberts e Dwayne Johnson, che presenteranno film nei prossimi dieci giorni. Il festival si concluderà il 6 settembre.

