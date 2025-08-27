Mostra Venezia 2025, il giorno della cerimonia di apertura: la diretta

Tutto pronto al Lido di Venezia per la cerimonia di apertura dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Alle 19 la kermesse prende ufficialmente il via con il film ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Viene inoltre consegnato il Leone d’Oro alla carriera al regista tedesco Werner Herzog. I vip e i maggiori protagonisti della Mostra sono già arrivati in laguna. Seguite con noi la diretta della giornata.

Mostra del Cinema di Venezia 2025 – La diretta del primo giorno Inizio diretta: 27/08/25 11:00 Fine diretta: 27/08/25 22:00