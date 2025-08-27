Mostra Venezia 2025, il giorno della cerimonia di apertura: la diretta

Tutto pronto al Lido di Venezia per la cerimonia di apertura dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Alle 19 la kermesse prende ufficialmente il via con il film ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Viene inoltre consegnato il Leone d’Oro alla carriera al regista tedesco Werner Herzog. I vip e i maggiori protagonisti della Mostra sono già arrivati in laguna. Seguite con noi la diretta della giornata.
“Free Palestine, Free Palestine“. Con questo slogan una ventina di persone questa mattina hanno effettuato un flash mob davanti al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, prima della proiezione del film ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, per presentare la manifestazione ‘Free Palestine – Stop al genocidio‘ in programma sabato prossimo, 30 agosto, al Lido, a partire dalle ore 17. Il flash mob si è svolto in un Lido ancora semideserto, con tutti gli addetti ai lavori in sala per le prime proiezioni del mattino. “Le adesioni in vista di sabato sono centinaia, arrivate da forze politiche, gruppi e associazioni, dal Veneto ma anche ben oltre, e ci sono centinaia e centinaia di sottoscrizioni, anche dal mondo del cinema. L’obiettivo di questa manifestazione è la solidarietà al popolo palestinese e fermare il genocidio nella Striscia di Gaza portato avanti dal governo israeliano”, ha dichiarato Martina Vergnano, una delle portavoci dei centri sociali del nordest. I promotori del corteo si augurano che alla manifestazione possano partecipare anche molti tra gli attori, i registi e gli operatori del mondo cinematografico che hanno aderito al manifesto ‘Venice for Palestine‘. “Ci ha fatto piacere che l’attrice Emanuela Fanelli, conduttrice della serata di apertura della Mostra, abbia annunciato la sua presenza al corteo“, ha aggiunto Vergnano. Per favorire l’afflusso dei partecipanti al Lido, sabato partirà anche una speciale motonave dal porto di Marghera. Il corteo partirà dall’approdo di Santa Maria Elisabetta per arrivare fin quasi all’area dove si svolge la Mostra del Cinema.
“Nel CdA di Biennale non c’è pregiudizio verso un secondo, un terzo o un quarto, fosse pure un decimo, mandato per i direttori. Laddove eccellono, restano“. Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, in un articolo su ‘Venezia News’, inserto distribuito al Lido insieme a ‘Ciak in Mostra’, il quotidiano diretto da Flavia Natalia che accompagna la 82esima Mostra internazionale di arte cinematografica. “La Biennale segue, cerca, esplora – afferma – Una ricerca incessante di nuove modalità espressive che rappresenta poi la vera bellezza dell’Istituzione: non essere vincolati a schemi rigidi, ma essere sempre come dei sensori alla scoperta di territori inesplorati. Ciò comporta, nel caso della Mostra del Cinema, il dover sostenere la qualità cinematografica in una prospettiva futura e nel senso proprio dell’arte. E in questo senso mi piace precisare che questa è una Mostra, non un Festival. E la Mostra si è impegnata, in questi ultimi anni, nel porsi in una posizione più aperta, come un transito libero di linde nuvole – quello rappresentato nel manifesto di quest’anno firmato da Manuele Fior – che ci porta alla speranza, la speranza del cielo in assoluto più blu“.
Come da tradizione il ‘Nuovo Imaie‘ si prepara per la giornata al Lido di Venezia che venerdì 5 settembre lo vedrà protagonista con il Talent Award, da quest’anno Premio Fabio Sartor nel ricordo dell’attore consigliere della collecting scomparso nel 2024, e la serata di gala per la consegna dei Premi alla Carriera. Si inizierà alle 16:00 nella Sala Tropicana dell’Italian Pavilion all’Hotel Excelsior con il Nuovo Imaie Talent Award – Premio Fabio Sartor. Testimonial Giampaolo Morelli. Saranno premiati due giovani interpreti selezionati tra gli attori dei film – in concorso e non – alla Mostra del Cinema. A selezionare i giovani che saranno premiati, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci).
Si proseguirà alle 20:00 con la cena di gala organizzata in collaborazione con la Agnus Dei Tiziana Rocca Production presso la Terrazza Biennale. L’evento, al quale hanno già confermato la propria partecipazione numerosi personaggi del mondo del Cinema, della Tv, della Cultura e delle Istituzioni, sarà l’occasione per assegnare il Premio alla Carriera a Stefania Sandrelli, Lunetta Savino, Lina Sastri e Massimo Ghini per l’importante contributo che regalano con le loro interpretazioni, all’arte e alla cultura in genere. Ai premiati andrà una scultura luminosa dai tratti pop e neofuturistici che riprende il logo della collecting, ideata e realizzata dal maestro Marco Lodola. Saranno presenti anche Laura Chiatti e, per un momento musicale, Nina Zilli. Alla serata interverrà anche Giampaolo Morelli insieme ai giovani artisti premiati con il Nuovo Imaie Talent Award – Premio Fabio Sartor. Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, come ogni anno porterà il suo saluto istituzionale.
“Il Nuovo Imaie rappresenta oltre un milione di Artisti Interpreti Esecutori nei settori musicale e audiovisivo – dice Andrea Miccichè, presidente della collecting -, ma la voce è unica e parla forte e chiaro sempre a tutela dei diritti connessi di attori, attrici, doppiatori, doppiatrici, direttori e direttrici di doppiaggio, musicisti e musiciste. Diversi i risultati ottenuti per quanto riguarda il tema dello sfruttamento dei contenuti musicali e audiovisivi sul web e sui social, affinché le piattaforme riconoscano un equo compenso agli artisti, ma continuiamo a vigilare per risolvere la problematica nelle sedi opportune e in modo deciso”.