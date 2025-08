Home > Spettacoli > Cinema > Mostra del Cinema Venezia 2025, biglietti in vendita dal 6 agosto: come acquistarli

Sarà disponibile da oggi, mercoledì 6 agosto, il calendario delle proiezioni con i biglietti in vendita per il pubblico dei film della Mostra del Cinema di Venezia 2025. L’edizione numero 82 della kermesse è in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre. Il calendario sarà online oggi alle ore 15 sul sito web www.labiennale.org. Il servizio di vendita online dei biglietti dell’82a Mostra sarà invece attivo a partire dalle ore 15 di venerdì 8 agosto ai link https://biennalecinema.vivaticket.it/ o https://biennalecinema.vivaticket.it/en. È possibile acquistare i biglietti per le proiezioni esclusivamente online, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il programma giornaliero per gli accreditati dell’82a Mostra sarà online la prossima settimana. Il programma della Mostra è stato annunciato lo scorso 22 luglio e comprende cinque film italiani in concorso, compreso ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino che aprirà la kermesse il 27 agosto. La cerimonia di apertura e quella di chiusura saranno guidate da Emanuela Fanelli. La giuria sarà presieduta dal regista statunitense Alexander Payne.