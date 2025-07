Mostra del cinema Venezia 2025, ecco il programma: 5 film italiani in concorso

La mostra del cinema di Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, avrà cinque film italiani in concorso. Il programma dell’edizione numero 82 è stato svelato oggi in conferenza stampa dal direttore Alberto Barbera, alla presenza del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco.

I 21 film in concorso

In tutto saranno 21 i film in concorso, due in meno dello scorso anno. “Ci ho provato a ridurli a 18 ma poi non ci riesco”, ha detto Barbera. La mostra sarà aperta da ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Tra i film in concorso gli attesi ‘The Wizard of the Kremlin’ di Olivier Assayas e Jay Kelly di Noah Baumbach. In competizione anche Kathryn Bigelow con A House Of Dynamite e lo spettacolare Frankenstein di Guillermo del Toro. Tra i titoli italiani, oltre a ‘La Grazia’ anche ‘Elisa’ di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e Valeria Golino, ‘Duse’ di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, ‘Sotto le nuvole’ di Gianfranco Rosi e ‘Un film fatto per bene’ di Franco Maresco. In competizione anche Kathryn Bigelow con ‘A House Of Dynamite’ e ‘The Testament of Ann Lee’, di Mona Fastvold. Arriva finalmente per la prima volta a Venezia anche Jim Jarmusch con ‘Father Mother Sister Brother’, mentre torna insieme a Emma Stone il regista greco Yorgos Lanthimos con ‘Bugonia’, con Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Tornano anche László Nemes che presenta ‘Orphan’ e François Ozon con ‘L’étranger’.

Questi i 21 film in concorso:

La grazia, regia di Paolo Sorrentino – Film d’apertura

The Wizard of the Kremlin, regia di Olivier Assayas

Jay Kelly, regia di Noah Baumbach

The Voice of Hind Rajab, regia di Kaouther Ben Hania

A House of Dynamite, regia di Kathryn Bigelow

Ri Gua Zhong Tian (The Sun Rises On Us All), regia di Cai Shangjui

Frankenstein, regia di Guillermo Del Toro

Elisa, regia di Leonardo Di Costanzo

À pied d’œuvre, regia di Valérie Donzelli

Silent Friend, regia di Ildikó Enyedi

The Testament of Ann Lee, regia di Mona Fastvold

Father Mother Sister Brother, regia di Jim Jarmusch

Bugonia, regia di Yorgos Lanthimos

Duse, regia di Pietro Marcello

Un film fatto per bene, regia di Franco Maresco

Orphan, regia di László Nemes

L’étranger, regia di François Ozon

No Other Choice, regia di Park Chan-wook

Sotto le nuvole, regia di Gianfranco Rosi

The Smashing Machine, regia di Benny Safdie

Nühai, regia di Shu Qi



Da Julia Roberts ad Al Pacino, parata di star

Sarà la solita parata di star alla 82/a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Per la prima volta calcherà il red carpet l’attrice Julia Roberts con il film fuori concorso con ‘After The Hunt: Dopo la caccia’ di Luca Guadagnino. Attesi tra gli altri anche Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, Benjamin Clementine tutti presenti in ‘In The Hand of Dante’ di Julian Schnabel film fuori concorso. Tra gli altri grandi attori presenti anche Jude Law che interpreta Vladimir Putin nel film in concorso ‘The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas’, oltre a George Clooney e Adam Sandler per ‘Jay Kelly’ di Noah Baumbach. Infine attesi anche Adam Diver e Cate Blanchett per ‘Father, Mother, Sister, Brother’ di Jim Jarmusch.

Barbera: “Da Buttafuoco garantita libertà di contenuti”

“Vorrei ringraziare in modo particolare il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che in questi due anni mi ha sempre sostenuto e mi ha sempre garantito assoluto sostegno e libertà di movimento e di contenuti”, ha affermato Barbera. In precedenza il Presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco ha a sua volta ringraziato “le istituzioni. il ministro della Cultura Alessandro Giuli, la Città di Venezia, la Sovrintendenza delle belle arti, i nostri vicini la Marina Militare e tutti colori che contribuiscono alla migliore riuscita della mostra.

Buttafuoco: “Mostra riferimento per pubblico giovane”

“L’intento di Biennale Cinema è sempre stato quella di sostenere la qualità cinematografica nel senso della cultura e dell’arte: questa è una mostra, non un festival”, ha detto Buttafuoco. Una mostra “più un punto di riferimento anche per il pubblico giovane, che è la cosa che più si segnala”, ha aggiunto.

“La presenza di 2300 studenti universitari accreditati conclama la presenza di un popolo straordinario, sempre più numeroso”, ha evidenziato. “Questo pubblico giovane è quello che incontra i grandi classici italiani e internazionali. L’ascolto nelle cosiddette masterclass, in cui gli artisti presenti incontrano questo pubblico è un segno di vitalità che conquista tutte le voci di questo straordinario catalogo”, ha aggiunto.