L'attrice: "Sono molto colpita. "Un sogno che si avvera"

Il Leone d’oro alla carriera della 82esima Mostra del cinema di Venezia è stato assegnato all’attrice statunitense Kim Novak (‘La donna che visse due volte’, ‘Picnic’, ‘Una strega in paradiso’) che lo ritirerà in occasione della manifestazione, in programma dal 27 agosto al 6 settembre.

#BiennaleCinema2025 The Golden Lion for Lifetime Achievement of #Venezia82 goes to the legendary American actress #KimNovak.

“To be recognised for my body of work at this time in my life is a dream come true. I will treasure every moment I spend in #Venice. It will fill my heart… pic.twitter.com/wD1ZnZPTf1

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) June 9, 2025