Una pellicola accolto con profonda partecipazione dalla sala gremita

Nella splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna della 65ma edizione del Globo d’Oro, il prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia al meglio della produzione cinematografica italiana dell’anno. Il premio più ambito della serata, quello per il Miglior Film, è stato assegnato a “Il Nibbio” di Alessandro Tonda, “per il coraggio con cui ha portato sullo schermo una vicenda recente e ancora viva nella memoria collettiva”: la tragica missione che costò la vita, appunto, a Nicola Calipari. Un film teso, emotivo e civile, accolto con profonda partecipazione dalla sala gremita.

