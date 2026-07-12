Israele, a Tel Aviv manifestanti in piazza contro il governo

Sabato sera centinaia di manifestanti hanno partecipato alla manifestazione settimanale contro il governo israeliano in piazza Habima a Tel Aviv. I dimostranti condannano l’occupazione militare a Gaza e le politiche del premier Benjamin Netanyahu. In piazza foto del vice primo ministro israeliano Yariv Levin e del ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, che la scorsa settimana hanno guidato la decisione della Knesset di non rispettare le sentenze della Corte Suprema in materia di televisione e radio. La riforma del settore radiotelevisivo proposta da Karhi prevede l’istituzione di una nuova autorità, oltre ad altre misure quali l’abolizione dei pacchetti televisivi di base, l’abolizione dell’esclusività delle trasmissioni sportive e l’eliminazione degli ostacoli che impediscono la creazione di nuovi canali.