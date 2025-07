L'attore: "Emozione che tutti provano alla fine ci ripaga"

“L’emozione che tutti provano alla fine del film è la moneta che ci ha ripagato di più. Il complimento più bello è quello di essere riusciti a fare un film di cui si conosce il finale ma riuscire a mantenere alta la tensione, la speranza e l’emozione per ciò che accade alla fine”. Così Claudio Santamaria a margine delle premiazioni del Globo d’oro in Campidoglio dove è stato premiato come miglior attore. “Il film ha la capacità di sorprenderti in maniera potente – aggiunge – E’ un film che ho sentito particolarmente vicino, un personaggio che ho sentito molto nelle mie corde, il premio è anche il merito del personaggio. In questo momento storico, di tensioni globali un personaggio che media, che va incontro alle necessità dell’altro è molto importante e per me è stato un vero onore interpretarlo”.

