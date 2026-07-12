Spazio, il Giappone testa il primo razzo riutilizzabile: il video del volo di prova

Sabato, un razzo sperimentale giapponese riutilizzabile è decollato e atterrato in sicurezza durante il suo primo volo di prova; il Giappone punta così a sviluppare una tecnologia fondamentale per ridurre i costi di lancio e competere nel mercato spaziale globale, attualmente dominato da SpaceX. Il razzo RV-X si è alzato in volo, è rimasto in sospensione e si è spostato orizzontalmente prima di atterrare, nel corso di un volo durato meno di un minuto presso il Centro di collaudo di Noshiro della JAXA (l’agenzia spaziale giapponese), nel nord-est del Paese; l’evento è stato trasmesso in diretta streaming da NVS, un gruppo di appassionati di spazio.