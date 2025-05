Le parole dell'attrice prima di fare il suo ingresso al Quirinale per la presentazione dei premi

“Non provenendo da una famiglia artistica è stato tutto inaspettato. Mi rendo conto che è una cosa molto importante”. Così Tecla Insolia, rispondendo alle domande dei cronisti prima di fare il suo ingresso al Quirinale, in occasione della cerimonia di presentazione dei David di Donatello 2025. L’attrice, con la sua doppia nomination per ‘L’arte della gioia’ e per ‘Familia’, è la candidata più giovane di questa edizione. “Più sento il peso dall’esterno, più cerco di scaricarlo nel personale”, ha aggiunto Insolia. “L’arte della gioia si impara? Si, non so se ci sono nata, ma io la sto imparando”, ha quindi affermato l’attrice, che poi ha raccontato che la prima persona che ha avvisato delle nomination è stata la madre.

