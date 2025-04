Sono 'Berlinguer. La grande ambizione', 'Il tempo che ci vuole', 'L'arte della gioia', 'Parthenope', 'Vermiglio'

Sono 5 i film candidati alla vittoria del David di Donatello. Le nomination sono state comunicate a un mese dalla cerimonia della 70esima edizione condotta dall’attrice Elena Sofia Ricci e dal cantante Mika. Eccole nel dettaglio:

1) ‘Berlinguer. La grande ambizione’ per la regia di Andrea Segre

Elio Germano veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia. Nel cast tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi.

2) ‘Il tempo che ci vuole’ per la regia di Francesca Comencini

Interpretato da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano la pellicola parla di un padre e una figlia. Il cinema e la vita. L’infanzia che sembra perfetta e poi diventare grandi sbagliando tutto. Cadere e rialzarsi, ricominciare, invecchiare, diventare fragili, lasciarsi andare ma non perdersi mai. Il tempo che ci vuole per salvarsi.

3) ‘L’arte della gioia’ per la regia di Valeria Golino

Il film, tratto dal romanzo omonimo di Goliarda Sapienza, racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera. Nel cast tra gli altri Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino

4) ‘Parthenope’ per la regia di Paolo Sorrentino

Il film, girato tra Napoli e Capri, è una co-produzione Italia-Francia. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Nel cast Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando

5) ‘Vermiglio’ per la regia di Maura Delpero

La pellicola racconta l’ultimo anno della Seconda guerra mondiale, il 1944, in un piccolo paese montano a pochi chilometri dal confine austriaco, in Trentino. Nel cast tra gli altri Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi

David di Donatello 2025, le date

La 70esima edizione dei David di Donatello è in programma mercoledì 7 maggio 2025 e verrà trasmessa su Rai1 in prima serata. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico – e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.



L’evento si svolgerà nel Teatro 5 di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e di Federico Fellini in particolare, e punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali. Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello e i David Speciali.

