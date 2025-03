"Troppa esposizione" la motivazione del presentatore. La Rai sta cercando un'attrice per la conduzione

Non sarà Carlo Conti a condurre la prossima edizione dei David di Donatello. Dopo aver condotto le ultime sette edizioni dell’ambito premio cinematografico, secondo quanto appreso da LaPresse, si tratta di una decisione dello stesso presentatore dovuta alla “troppa esposizione” per i numerosi format già in piedi sulla stessa ammiraglia della Rai. Dall’organizzazione del David fanno sapere di non aver ricevuto, al momento, una comunicazione ufficiale. Per il piano B la palla passa alla Rai.

Carlo Conti in una nota stampa conferma il suo no ai David di Donatello. Il direttore artistico di Sanremo ha deciso di “rinunciare alla conduzione della serata dei David di Donatello visti i numerosi impegni tv del periodo, tra cui l’imminente debutto della nuova trasmissione in prima serata su Raiuno, dal titolo ‘Ne Vedremo delle belle’ (in onda da sabato 22 marzo). Nonostante l’invito a suo tempo della Rai e il grande successo della scorsa edizione – ritenendo di non poter preparare la serata Tv con la cura e l’attenzione che lo contraddistinguono sempre – Conti aveva già informato l’azienda e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello che non avrebbe condotto l’edizione 2025”.

Sarebbero Mika e un’importante attrice italiana il piano B della Rai per la conduzione dei prossimi David di Donatello dopo il forfait di Carlo Conti, che ha presentato le ultime sette edizioni. Lo apprende LaPresse. L’attuale direttore artistico del Festival di Sanremo ha deciso di non presentare i David quest’anno per una questione di sovraesposizione a causa dei numerosi format già in piedi su Rai1. Da lì il piano B di viale Mazzini che ora punta su una grande attrice italiana, il cui contratto sarebbe in fase di finalizzazione, e sull’appeal internazionale di Mika, che per cinque volte è stato giudice di X Factor Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata