L'attore in una delle ultime interviste con Larry King della Cnn: "Voglio solo che lei e la mia famiglia siano al sicuro"

Gene Hackman parlò della sua morte e delle preoccupazioni per la sicurezza di sua moglie in un’intervista di circa dieci anni fa. L’intervista del 2004 con Larry King, ex giornalista della Cnn, è riemersa oggi dopo che l’attore 95enne insieme alla moglie Betsy Arakawa, 63 anni, e a uno dei loro tre cani sono stati trovati senza vita nella loro villa a Santa Fe in New Mexico.

Un faccia a faccia di circa 45 minuti, tra le ultime interviste concesse da Gene Hackman prima di chiudersi nella sua villa con l’amata Betsy, ex pianista classica. “Cosa temo? Non ho molte paure. Ho la normale paura di morire, come tutti, soprattutto quando si avanza con l’età. Voglio solo assicurarmi che mia moglie e la mia famiglia siano al sicuro. A parte questo, non ho molte paure”, disse l’attore in quella circostanza.

Hackman aveva raccontato dell’angioplastica cui si era sottoposto anni prima. La star di Hollywood soffriva da tempo di problemi di cuore: “Avevo una grave angina pectoris”, confermò parlando della patologia che lo aveva costretto a operarsi. “Cerco di prendermi cura di me”, aggiunse.

