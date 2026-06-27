Mondiali 2026, stanotte si chiude la fase a gironi: orari, formazioni e dove vedere le ultime 6 partite

Ai Mondiali 2026 giorno di verdetti finali. Tra la serata e la nottata italiana terminerà la fase a gironi di questa edizione della Coppa del mondo. Sei le partite in programma, che interessano i gruppi J, K e L.

Mondiali 2026: le partite di oggi

Algeria-Austria (Gruppo J)

Giordania-Argentina (Gruppo J)

Colombia-Portogallo (Gruppo K)

Rep. Dem. del Congo-Uzbekistan (Gruppo K)

Panama-Inghilterra (Gruppo L)

Croazia-Ghana (Gruppo L)

Panama-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla

La prima partita della serata sarà Panama-Inghilterra, che inizierà alle 23 italiane. Gli inglesi giocano per vincere il gruppo L e approdare ai sedicesimi da primi in classifica. Già finita, invece, l’avventura del Panama, che anche in caso di successo non riuscirebbe comunque a qualificarsi. Il match sarà visibile in diretta su Dazn.

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane

Croazia-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla

A completare il gruppo L sarà la sfida tra Croazia e Ghana. Anche in questo caso, il fischio d’inizio è fissato alle 23 italiane. I croati ambiscono alla vittoria per poter superare in classifica gli africani e approdare così alla fase successiva del torneo. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1 a partire dalle 22.40, comprensivo del prepartita, e su Dazn.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Ayew, Semenyo

Colombia-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Nel gruppo K, Colombia e Portogallo si sfidano per il primato nel girone. Il match inizierà all’1.30 italiana e sarà visibile in diretta su Dazn.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; J Rodriguez, L Suarez, Diaz

PORTOGALLO (4-3-3): Diego Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Joao Neves; Neto, Ronaldo, Felix

Congo-Uzbekistan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Sfida per non finire fanalino di coda, quella tra Congo e Uzbekistan, che al momento hanno rispettivamente 1 e zero punti nella classifica del gruppo K. L’arbitrò darà il via alla partita all’1.30 italiana. Il match sarà visibile in diretta su Dazn.

CONGO (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa

UZBEKISTAN (3-4-3): Yusupov; Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov

Algeria-Austria: orario, probabili formazioni e dove vederla

Nel gruppo J, Algeria e Austria si contendono il secondo posto, che significherebbe qualificazione ai sedicesimi. La partita inizierà alle 4 del mattino italiano e sarà visibile in diretta su Dazn.

ALGERIA (4-5-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Bentaleb, Benbouali, Mahrez, Maza, Chaibi; Gouir

AUSTRIA (4-5-1): Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic

Giordania-Argentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il ciclo di partite notturne si chiude con Giordania-Argentina. I mediorientali sono gli ultimi nella classifica del gruppo J e vorrebbero tornare a casa a testa alta, magari strappando almeno un punto alla corazzata guidata da Lionel Messi. Il fischio d’inizio è fissato ancora una volta alle 4 del mattino italiano. Il match sarà visibile in diretta su Dazn.

GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso, Nico Paz; Lautaro Martinez, Alvarez