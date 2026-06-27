Mondiali rugby U20, Italia-Scozia 32-38: Azzurri sconfitti nella partita di esordio

L’Italia U20 esce sconfitta dall’AIA Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship iniziato in Georgia. Gli Azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del Sei Nazioni U20, vanificando nel finale la rimonta che Casarin e compagni sembravano essere riusciti a confezionare in avvio di ripresa, quando due mete di Luisato e Braga nel volgere di poco più di un minuto avevano permesso all’Italia U20 di portarsi sul 26-24, consolidando poi il vantaggio con un piazzato di Braga poco dopo il cinquantesimo minuto.

La partita si decide intorno alla mezz’ora: prima l’estremo McHaffie, per tutta la partita capace di mettere in difficoltà la difesa azzurra, inventa una nuova meta dopo quella già creata nel primo tempo, poi il centro Kelsterton riporta gli scozzesi oltre il break. Il serrate finale dell’Italia vale, a tempo scaduto, il piazzato che Andretti manda in mezzo ai pali e che garantisce agli Azzurrini il doppio punto di bonus. Giovedì 2 luglio l’Italia tornerà in campo sempre a Kutaisi contro il Giappone, oggi in campo contro la Nuova Zelanda, nella seconda giornata della Pool B.