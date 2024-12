Lo annuncia l'Academy Awards: le nomination ufficiali il 17 gennaio

C’è anche l’italiano ‘Vermiglio‘ tra i 15 film inseriti nella short list dei candidati a miglior film straniero in occasione della notte degli Oscar. Lo ha reso noto l’Academy Awards in un comunicato.

‘Vermiglio’, diretto da Maura Delpero, ha vinto il Leone d’Argento alla a 81/a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ed è candidato ai Golden Globe nella categoria miglior film in lingua straniera.

Nella short list sono presenti anche i film: ‘I’m Still Here‘ (Brasile), ‘Universal Language‘ (Canada), ‘Waves‘ (Repubblica Ceca), ‘The Girl with the Needle‘ (Danimarca), ‘Emilia Pérez‘ (Francia), ‘The Seed of the Sacred Fig‘ (Germania), ‘Touch‘ (Islanda), ‘Kneecap‘ (Irlanda), ‘Flow‘ (Lettonia), ‘Armand‘ (Norvegia), ‘From Ground Zero‘ (Palestina), ‘Dahomey‘ (Senegal), ‘How to Make Millions before Grandma Dies‘ (Thailandia), ‘Santosh‘ (Regno Unito).

Le nomination ufficiali saranno comunicate il 17 gennaio 2025, mentre il 2 marzo 2025 avrà luogo la cerimonia degli Oscar a Los Angeles.

